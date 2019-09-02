Вильнюс, , 14:06 — REGNUM Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис, который находится на грани свержения из-за ссоры с главной литовской правящей партией — с главой Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунасом Карбаускисом — уже вторую неделю подряд демонстрирует ожесточённое сопротивление «угрозам со стороны России», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 сентября.

Так, сегодня Пранцкетис отправился в эстонскую столицу Таллин, где встретится с главами парламентов стран Прибалтики, а темой его доклада на конференции станет сообщение «о борьбе с российской дезинформацией», анонсировала канцелярия литовского парламента.

«Россия направляет миллиардные бюджеты для распространения дезинформации через каналы СМИ, которые контролируют власти. Мы понимаем с вызовами какого масштаба мы сталкиваемся и должны инвестировать в грамотность СМИ, развитие критической мысли. Важно сотрудничество, обмен хорошей практикой в сфере борьбы с дезинформацией», — заявил Пранцкетис.

Ранее он горячо приветствовал широкое расследование «влияния России» на внутреннюю политику Литвы, которое должно коснуться как центральной власти, так и самоуправлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после смены президента в Литве была переформатирована правящая коалиция из-за чего среди партнёров перераспределились правящие позиции как в правительстве, так и в парламенте. Пост главы Сейма по новому договору должен отойти к представителю социал-трудовиков. Предположительно, его должен занять экс-премьер Литвы и лидер Социал-демократической партии труда Гедиминас Киркилас.

Викторас Пранцкетис на пост главы парламента был делегирован крестьянами-зелёными, однако после расширения коалиции и перераспределения постов он рассорился с лидером партии Рамунасом Карбаускисом и наотрез отказался уходить добровольно. Сейчас ему готовятся выразить недоверие. Именно после этого Пранцкетис, который ранее практически никогда не комментировал международные отношения, вдруг стал ярым борцом с «влиянием России».