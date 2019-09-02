Москва, , 14:51 — REGNUM Украина постепенно превращается в авторитарное государство. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Денис Парфёнов (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В качестве примера начала репрессий и постепенного перерождения государства парламентарий привёл политическое давление на украинскую оппозицию.

«Партию Медведчука хотят подвести под монастырь под вывеской, что они иностранные агенты. С Тимошенко тоже разберутся, наверное. И что мы получим? Зачищенное политическое поле, абсолютно бесправный парламент, авторитарные методы управления», — сказал эксперт.

Получив контроль над всеми органами власти, президент Владимир Зеленский сможет пойти на непопулярные реформы на Украине. Например, резко сократить социальные обязательства государства. Население отреагирует на подобные действия негативно, однако никого это уже не будет волновать, считает Парфёнов.

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