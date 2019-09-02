Киев, , 14:03 — REGNUM Попытка журналистов снять на видео первый учебный день сына президента Украины Владимира Зеленского возмутила политика. Об этом сообщают 2 сентября украинские «Вести».

Владимир и Елена Зеленские привели сына Кирилла в первый класс Новопечерской школы в Киеве. Мать, держа мальчика за руку, заслонила его собой от камеры журналистов и потребовала прекратить съемку. Чуть позже подошел украинский президент и также выразил недовольство съемкой.

«Зачем вам сына моего снимать?» — сказал он.

Издание отмечает, что фотографии детей Зеленского редко попадают в сеть, а президент и его супруга стремятся не афишировать семейную жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, сын Зеленского пошел в Новопечерскую школу, где уже учится его старшая сестра. Год обучения в этой школе обходится киевлянам в $10 850−12 850 в год.

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