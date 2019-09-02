Москва, , 13:57 — REGNUM Аппарата Госдумы заказал исследование возможности использования в России вспомогательных репродуктивных технологий для «создания общества нового типа». Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта — 8,97 млн рублей, срок проведения исследования — до 30 ноября.

Победитель должен будет представить концептуальные положения и конкретные нормотворческие инициативы по совершенствованию правового регулирования использования вспомогательных репродуктивных технологий.

От подрядчика ожидают исследования «возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.)», а также анализа этих технологий как фактора кризиса идентичности личности.

Таким образом, парламентарии готовятся модернизировать правовую базу в этой сфере.

Вместе с тем во многих странах «редактирование» генома запрещено.

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