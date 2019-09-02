Тбилиси, , 13:57 — REGNUM В Грузии в очередной раз поменяется состав правительства после того, как премьер-министр Мамука Бахтадзе в 15:00 часов по местному времени официально сделает заявление об отставке. До этого он разместил специальный пост на странице правительства Грузии в соцсети Facebook, в котором сформулировал свои основные принципы, с которыми он взошел на пост премьера чуть более года назад и которые пытался провести в жизнь в ранге главы правительства.

Это — обеспечение необратимости «цивилизованного выбора грузинского народа» — интеграции с ЕС и НАТО, проведение коренных реформ в экономике, внедрение концепции малого правительства, создание эффективной, прозрачной, оперативной и гибкой бюрократии, объявление сферы образования и инноваций безусловным приоритетом, а также забота о человеке как главной ценности общества.

Все инициативы и принципы, по словам Бахтадзе, были направлены на решение двух главных проблем, стоящих перед Грузией, и этими проблемами он обозначил «российскую оккупацию» и нищету.

Далее Бахтадзе подробно остановился на каждом из стратегических направлений развития страны, каждой инициативе и реформе, а в конце пространного поста отдал дань дате 1 октября 2012 года, когда в результате парламентских выборов на смену правительству Михаила Саакашвили к власти пришла учрежденная олигархом Бидзиной Иванишвили «Грузинская мечта».

Прощаясь с постом премьера, Бахтадзе заявил, что для него было большой честью и большой ответственностью служить стране в этом высоком ранге, и заверил, что останется членом единой команды «Грузинской мечты» и «верным солдатом» своей родины.

Бахтадзе поблагодарил предшественников и пожелал успеха своему правопреемнику, которого назовет попозже. На все вопросы журналистов он пообещал ответить в 15:00 часов по тбилисскому времени, когда сделает заявление об отставке.

С отставкой премьера в Грузии в очередной раз поменяется состав правительства. По предварительной информации, особых изменений не ожидается. Будущим премьером, судя по распространяемым информациям, станет нынешний глава МВД Георгий Гахария, а его место займет недавно вернувшийся в политику Ираклий Гарибашвили, который занимал пост министра внутренних дел в течение первого года правления «Грузинской мечты», а в 2013 году сменил в должности премьера ушедшего в отставку Бидзину Иванишвили.