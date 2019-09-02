Бисау, , 13:52 — REGNUM Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 24 ноября 2019 года. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Жозе Мариу Ваш сообщил, что он будет выдвигаться в качестве независимого кандидата.

«Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах. Я буду кандидатом, отстаивающим мир и стабильность» — заявил он перед своими сторонниками.

По словам Жозе Мариу Ваша, он будет представлять маленькие партии, не представленные в парламенте.

Напомним, 62-летний Жозе Мариу Ваш управляет страной в течение 25 лет. Соперниками действующего президента станут пять кандидатов. Среди них — бывший премьер-министр страны и лидер партии PAIGG Домингос Симос Перейра, возглавлявший политику страны после обретения ей независимости в 1974 году.

В 2015 году президент Ваш лишил Перейру должности премьер-министра, что спровоцировало политический конфликт.