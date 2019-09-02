Гватемала, , 13:49 — REGNUM 1 сентября президент Гватемалы Джимми Моралес поприветствовал речью окончание работы в стране Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (CICIG). Выступая на выпускном вечере в Политехнической школе, он подчеркнул, что не позволит международным организациям «нарушать суверенитет Гватемалы», передает канал TeleSur.

«Те, кто злоупотребляют властью, незаконны. В том числе те, кто прибывает из-за границы и кто хочет превышать полномочия, нарушая наши законы. Слава Господу, мы от них избавились и больше никогда не будем поддаваться тем, кто хочет попрать нас», — сказал президент.

«CICIG представляет собой интегрированную систему правосудия, полезный инструмент во всем мире, который объединяет более 1 миллиона данных о функционировании правосудия на местном, ведомственном и национальном уровнях», — так описывает свою работу Комиссия на своей странице в Twitter.

Деятельность CICIG в Гватемале, длившаяся в течение 12 лет, прекращается 3 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, Джимми Моралес разорвал соглашение о работе Комиссии с Организацией Объединенных Наций в январе 2019 года. Эта Комиссия выявляла факты коррупции в государственных структурах Гватемалы.

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