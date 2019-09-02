Варшава, , 13:48 — REGNUM Польша близка к включению в американскую программу, позволяющую иностранцам находиться в США без визы 90 дней. Об этом заявил 2 сентября вице-президент США Майкл Пенс перед началом переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Майк Пенс в Польше President.pl

Пенс пояснил, что Польша приближается к выполнению критериев принятия ее в программу. Когда критерии будут выполнены, США, как обещали, распространят на Польшу безвизовый режим, передает слова Пенса Польское агентство печати.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни сентября в Польше ждали президента США Дональда Трампа, которого пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Однако Трамп отменил свой визит из-за приближения к американским штатам урагана «Дориан». Вместо него в Варшаву отправился Майкл Пенс.

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