Москва, 2 сентября 2019, 14:00 — REGNUM

Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск Радио REGNUM слушайте в 16:00 (мск).

Слушайте выпуск на сайтеregnum.podster.fm/1645.

Читайте ранее в этом сюжете: Политические игры в России и против неё: Радио REGNUM