Москва, , 13:41 — REGNUM В Госдуме надеются, что будущему премьер-министру Грузии хватит мужества пойти на откровенные переговоры с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария отличился жесткой позицией в ходе июньского разгрома в Тбилиси, отметил Гаврилов.

Депутат выразил надежду на то, что «будущему главе грузинского правительства, независимого от президента Грузии, хватит мужества выйти на откровенные переговоры с Россией с целью восстановления сотрудничества».

"Только это сможет дать гарантию преодоления конфликта», — уверен парламентарий.

В июне 2019 года Гаврилов во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, сел в кресло спикера грузинского парламента. Это не понравилась оппозиции, в Тбилиси прошли массовые протесты. Начался новый виток обострения российско-грузинских отношений.

Вместе с тем 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Кандидатура нового премьер-министра будет названа 3 сентября после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта», заявил лидер парламентского большинства Георгий Вольский. Претендентом на пост является нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария, пишут СМИ.

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