Сухум, , 13:37 — REGNUM Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил 2 сентября председателя национального собрания республики Арцах Ашота Гуляна с Днем республики Арцах.

Кварчия подчеркнул, что памятный дент 2 сентября 1991 года стал переломным моментом в истории Арцаха. В дальнейшем народ Арцаха доказал свою способность преодолевать любые трудности на пути достижения поставленных целей. Спикер отметил, что между Абхазией и республикой Арцах сложились отношения взаимного уважения и доверия, а также развиваются межпарламентские связи.