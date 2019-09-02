Киев, 2 сентября 2019, 13:49 — REGNUM Дата проведения выборов в местные органы власти на Украине зависит от сроков проведения децентрализации, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщило 2 сентября издание Liga.net.
Депутат раскритиковал процесс децентрализации, который идёт на Украине. Он считает, что таким образом страна разделяется на успешные и неуспешные общины, которые не получили финансирование.
Корниенко добавил, что проект децентрализации менять не будут, поскольку он уже запущен и наполовину реализован.
Напомним, очередные местные выборы на Украине запланированы на октябрь 2020 года.
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