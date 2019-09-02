Киев, , 13:34 — REGNUM Главная задача нового правительства Украины на следующие нескольких недель — создании сильных команд в каждом конкретном министерстве.

Об этом заявил сегодня, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании президента Зеленского с руководителями разных ветвей власти страны и силовиками, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук также дал рассказал, кто может быть уволен в рамках формирования нового правительства на уровне министерских команд.

«Мы очень внимательно посмотрим на то, какие задачи ставились перед государственными органами, что удалось выполнить… Неэффективных государственных менеджеров или связанных с прошлыми политическими силами, группами влияния, которые работали на свои интересы, а не государственные, мы уволим очень оперативно», — пообещал он.

Впрочем, конкретных фамилий Гончарук пока что не озвучил, заявив, что оценка эффективности того, что происходило в правительстве ранее — это «большая сложная задача».

ИА REGNUM напоминает, что 29 августа, выступая в Верховной раде, Гончарук заявил, что первыми шагами будут кадровые, поскольку «за всеми отдельными отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор «пилят» ресурсы и распределяют в свою пользу какую-то государственную собственность».

Премьер сказал депутатам, что намерен в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов государственной исполнительной власти и уволить всех неэффективных руководителей, добавив, что по некоторым и «анализировать нечего — все на выход сразу».