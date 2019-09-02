Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Петербургские «справороссы"продолжают борьбу за включение в списки кандидатов на муниципальных выборах за неделю до Единого дня голосования. Так, Горизбирком 2 сентября зарегистрировал команду «Справедливой России» из девяти человек в МО «Ржевка» на востоке города.

Жалобу этих кандидатов Горизбирком уже рассматривал 22 августа и отказал им, тогда они дошли до ЦИК, который вернул документ обратно в Петербург с рекомендацией тщательнее разобраться в обстоятельствах дела.

В защиту соратников выступила и кандидат в губернаторы от «Справедливой России», депутат ЗакСа Надежда Тихонова. По данным издания «Фонтанка.ру», она за закрытыми дверями якобы пригрозила сняться с губернаторских выборов, если команду «эсеров» не зарегистрируют в МО «Ржевке».

Учитывая, что 30 августа из губернаторской гонки по собственному желанию выбыл коммунист Владимир Бортко, снятие Тихоновой оставило бы в бюллетенях врио губернатора Александра Беглова наедине с депутатом городского парламента Михаилом Амосовым.

В результате подготовленный проект решения об отказе в регистрации «справороссов» отправился в корзину, и девятерых из них все же зарегистрировали.

Кроме того, 2 сентября суд отказал в иске выдвиженке Любови Яблоковой в МО «Гавань», которая пыталась снять с выборов мундепа «Справедливой России» Нэлли Вавилину. Иск был подан вечером последнего возможного для этого дня — 30 августа, и Вавилина опасалась, что у нее не хватит времени на апелляцию либо ИКМО «Гавань» проигнорирует обжалование. Кроме того, она утверждает, что за иском заведующей детским садом Яблоковой стоит действующий депутат МО «Гавань» от «Единой России» Александр Григорьев, сын главы комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева.

«Еще вчера утром мне сообщили, что он судорожно ищет юриста со стороны, так как из своих никто не хотел вписываться в это сомнительное мероприятие», — заявила Нэлли Вавилина накануне подачи иска, в котором ее обвиняли в экстремизме и возбуждении межнациональной розни через чужие посты «ВКонтакте».

Региональное отделение «Справедливой России» также выпустило заявление в связи с недопуском до муниципальных выборов кандидатов, представляющих движение «Ульянка Экология» в муниципалитете «Ульянка».

Так, 30 августа ИКМО «Ульянка» подала иск в Кировский районный суд с требованием об отмене регистрации, и, соответственно, снятия с выборов 12-ти из 18-ти кандидатов от экодвижения. Оно объединяет активистов, выдвинутых различными политическими партиями, включая «СР» и ЛДПР. Семерых обвинили «в неправовом использовании герба МО «Ульянка» и незаконной агитации в соцсетях».

«Считаем, что обвинения, предъявленные экоактивистам из «Ульянки», являются надуманными и не имеют под собой правовой базы. Есть основания полагать, что ИКМО «Ульянка» специально подала иск в самый последний из отведенных для этого законом дней, чтобы в случае, если районный суд удовлетворит ее иск, не допустить пересмотра дела в городском суде в срок до 8 сентября. Имеются подозрения, что в таком случае ИКМО «Ульянка» готовится исключить из бюллетеней фамилии кандидатов, причастных к движению «Ульянка Экология», до вступления решения суда об удовлетворении иска в законную силу», — говорится в заявлении петербургского филиала «Справедливой России».