Горно-Алтайск, , 13:24 — REGNUM Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин вошёл в команду исполняющего обязанности главы Республики Алтай Олега Хорохордина за неделю до дня голосования.

«Наверное многим из вас обидно, когда один из красивейших уголков нашей России — Горный Алтай — по многим социально-экономическим показателям, уровню жизни людей находится на последнем месте», — отметил экс-мэр, пообещав, что будет работать с полной отдачей сил.

После принятия в команду врио главы региона, политик снялся с выборов в региональный парламент, куда шёл, как он заявлял, чтобы «строить цивилизованный город и республику».

«Я состоял в партии «Единая Россия», но по определенным причинам из нее вышел. В другие партии вступать не буду, поэтому иду самовыдвиженцем. Я считаю, что партии себя изжили», — пояснял Виктор Облогин порталу Amic.ru.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году против него было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. По версии следствия, политик похитил принадлежащий городу автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска.

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