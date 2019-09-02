Цхинвал, , 13:22 — REGNUM Делегации Южной Осетии и Грузии 2 сентября в очередной раз проведут техническую встречу в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) с целью обсудить ситуацию на границе, сообщает ИА «Рес».

В администрации президента Южной Осетии заявили, что югоосетинская сторона надеется на конструктивную позицию грузинской стороны по данному вопросу.

Напомним, 29 августа представители Цхинвала покинули встречу в формате МПРИ, так как в течение пяти часов сторонам не удалось прийти к компромиссу. Делегация Южной Осетии потребовала от Грузии убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), на что грузинская делегация ответила отказом.

30 августа в районе села Уиста прошла вторая трехчасовая техническая встреча контактной группы в рамках МПРИ. Как сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, Грузия не предложила решения проблемы с блокпостом, предложения Цхинвала отвергла. После этого президент поручил пограничникам полностью взять под контроль территорию села Уиста.

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