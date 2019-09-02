Киев, , 13:19 — REGNUM Отчет президента Украины Владимир Зеленского о первых 100 днях пребывания в должности в виде фильма — это было «не честно», заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Михаил Бродский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению политика, Зеленский должен был созвать пресс-конференцию, на которую могли прийти «серьёзные журналисты» и задать «серьёзные вопросы».

«Это чистый пиар, или просто продолжение кино. Это не честно… Народ должен не восхищаться, а просто знать правду», — отмечает Бродский.

Он отметил, что если Зеленский будет знать, что его будут спрашивать о его действиях, он будет делать всё честно и сам «улучшаться».

»А так было красиво, но похоже на обман», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 31 августа на телеканале Игоря Коломойского «1+1» был показан фильм о первых 100 днях президентства Зеленского. В рамках этого фильма наиболее актуальные на сегодня вопросы (по версии офиса президента) задавал актер из студии «95-ый квартал» Станислав Боклан, с которым Зеленский снимался в сериале «Слуга Народа». Также фильм включает в себя множество комплиментарных высказываний о действиях Зеленского от бывших президентов Украины, кроме Петра Порошенко.