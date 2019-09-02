Степанакерт, , 13:14 — REGNUM В Степанакерте прошли праздничные мероприятия по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Нагорного Карабаха, сообщили в главном информационном управлении аппарата президента республики.

В праздничных мероприятиях принял участие президент Арцаха Бако Саакян. Он посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венки и цветы к могилам солдат, погибшим за независимость, и первого председателя парламента Артура Мкртчяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Армении Армен Саркисян поздравил всех жителей Нагорного Карабаха с 28-й годовщиной провозглашения независимости республики.

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