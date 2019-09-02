Неверная оценка искусственным интеллектом уровня опасности и применение ядерного оружия в отсутствии реальной угрозы — возможный сценарий, но только в том случае, если искусственный интеллект получит слишком большую самостоятельность в принятии решений, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, комментируя высказывания бывшего заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Вашингтон, 2 сентября 2019, 13:06 — REGNUM Как сообщалось ранее, Уорк заявил о существенной опасности искусственного интеллекта в случае использования его военными. Если допустить искусственный интеллект к принятию решений, то риски могут быть оценены им неверно, и ядерное оружие будет применено в ситуации отсутствия реальной угрозы, полагает Уорк. В частности, он допустил, что российская система «Периметр» может запустить межконтинентальные ракеты в сторону США, приняв сейсмическую активность за ядерный взрыв.