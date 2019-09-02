Варшава, , 13:03 — REGNUM Ответственность за неполучение Польшей послевоенных немецких репараций лежит на России. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телевидения.

По мнению Блащака, Россия приняла соответствующее решение, а Польша при этом «не была суверенна». Вопрос с выплатой Германией репараций за ущерб во Второй мировой войне еще не закрыт, подчеркнул он.

Напомним, после войны Польша получала часть репараций, поступавших для СССР из восточной зоны Германии, однако в 1954 году Москва и Варшава договорились о прекращении этой процедуры. Теперь Польша вновь требует выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда 1 сентября пообещал выставить Германии крупный счет за ущерб, причиненный за годы Второй мировой войны.

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