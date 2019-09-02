Киев, , 12:56 — REGNUM Работа по обмену лицами, удерживаемыми на территории России и Украины, продолжается, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщило 2 августа информационное агентство «Интерфакс — Украина».

«Мы все видели официальное заявление офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтверждённых данных», — призвал он.

Ермак добавил, что вопрос обмена удерживаемыми лицами обсуждался во время телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. Он отметил, что работа идёт, и обмен может состояться в скором времени.

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее граждан Украины посетили в СИЗО Москвы лидеры политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

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