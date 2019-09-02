Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Важнейшую роль в рамках стратегического развития Грузии должно играть образование. Об этом 2 сентября написал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на своей странице в Facebook.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, развитие образования является одной из главных мер развития экономики Грузии. «Развитие образования как национальной идеи является самым смелым шагом, который мы можем сделать после обретения независимости», — сказал премьер-министр в обращении по случаю своей отставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Глава правительства пояснил, что выполнил свою миссию на данном посту и поэтому решил уйти.

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