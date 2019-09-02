Вильнюс, , 12:46 — REGNUM МИД Литвы сегодня, 2 сентября, вызвал представителя посольства КНР в Литве и вручил ноту, в которой выражается сожаление в связи с действиями некоторых сотрудников диппредставительства Китая во время акции в поддержку демонстраций в Гонконге, которая состоялась в Вильнюсе 23 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тогда к небольшой группе литовских активистов и политиков, которые вышли на разрешённый властями митинг в поддержку демонстраций в Гонконге, приблизилась группа поддерживающих Китай. В какой-то момент между сторонами началась лёгкая потасовка, которая не переросла в драку, однако отдельные участники двух сторон успели и потолкаться, и словесно оскорбить друг друга.

Устроители митинга в поддержку акций протеста в Гонконге вызвали полицию. Позже выяснилось, что среди группы поддержки властей КНР присутствовали один или несколько сотрудников посольства Китая в Литве — кто именно и в каком количестве МИД Литвы не уточняет, однако именно из-за этого МИД Литвы и вручил диппредставительству Китая ноту протеста, выразив уверенность, что «это не должно повториться», а дипломаты «должны придерживаться нейтралитета».