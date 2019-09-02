Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана избрали уполномоченным по правам человека в республике Эльвиру Азимову, сообщает 2 сентября агентство «Казинформ».

Кандидатуру нового омбудсмена в Сенат внес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Представил кандидатуру руководитель администрации главы государства Крымбек Кушербаев. Ранее эту должность занимал Аскар Шакиров.

Эльвира Азимова родилась в 1973 году в Джамбуле КазССР. В 1996 году окончила Казахско-турецкий университет им. Ясави. С октября 2013 года занимала должность заместителя министра юстиции республики.

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