Брюссель, , 12:53 — REGNUM Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран. Об этом заявила 2 сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе выступления в Брюсселе.

За пять лет Украина прошла большой путь и стала более устойчивой страной, хотя вооруженный конфликт там еще продолжается, отметила она. Евросоюз, по словам Могерини, помог и продолжает помгать украинскому руководству с безопасностью, развитием страны, созданием рабочих мест.

За этот период ЕС предоставил Украине самый большой пакет помощи в своей истории подчеркнула она, добавив, что именно благодаря поддежке европейских стран Киев преодолел кризис.

Речь идет о трех программах кредитной помощи Киеву на сумму более €3 млрд за период с 2014 по 2018 год.

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