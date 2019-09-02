Рига, , 12:41 — REGNUM Количество латвийских школьников в новом 2019−2020 учебном году составит около 215 тысяч, впервые за школьную парту сядут около 20 тыс. первоклассников. Об этом сообщает латвийское министерство образования и науки Латвии (МОН), передает новостной портал grani.lv

Общее количество школьников в этом году существенно не отличается от прошлогодних показателей. При этом по сравнению с 2018 годом уменьшилось число латвийских образовательных учреждений.

Так, в прошлом учебном году насчитывалось 776 общеобразовательных школ, из которых в этом году 14 было ликвидировано, а несколько десятков были объединены с другими школами в результате реорганизации.

Также со 2 сентября 2019 преподавание в латвийских школах будет постепенно переходить на новую систему, которая нацелена на прекращение преподавания по учебным программам для нацменьшинств. А около 50 тыс. педагогов ожидает повышение минимальной заработной платы до 750 евро.

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Накануне начала учебного года, 30 августа, прошла встреча главы латвийского государства Эгилса Левитса с Латвийской ассоциации руководителей образования. В ходе встречи представители ассоциации выразили поддержку проводимой реформы образования. При это подчеркнули необходимость всеобъемлющей подготовки педагогов и учета специфики регионов при непосредственном ее осуществлении.

В ассоциации считают, что вопрос о нехватки учителей в будущем станет серьезной проблемой для Латвии, которая также повлияет и на процесс усиления положения государственного языка.

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