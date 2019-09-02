Несколько месяцев назад президенту России посоветовали принять в Москве Керсти Кальюлайд, и теперь каждое новое ее антироссийское высказывание заставляет вспоминать о бесполезности таких разговоров, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 2 сентября, комментируя высказывания президента Эстонии.

Таллин, , 12:40 — REGNUM Как сообщалось ранее, Керсти Кальюлайд заявила, что «для Эстонии Вторая мировая война закончилась лишь в 1994 году», после того, как страну покинули российские «оккупационные войска». Для Эстонии все эти годы были годами «страданий, экономического регресса и лишения свободы», сказала она.

«Озвученная в очередной раз президентом Эстонии позиция по дате окончания Второй мировой войны — позиция известная. Это не историческая, а политическая позиция. В её основе прозападная антироссийская, русофобская линия, которую проводит Эстония после того, как это государство образовалось в результате распада СССР.

В силу принятой в 1991 году концепции «правопреемства» нынешняя Эстония связывает себя с той Эстонией, которая существовала в 1918 — 1940 годах. Политически — да, такая связь может быть констатирована. Вместе с тем, в строго правовом смысле её не существует. Единственное, что может действительно связать два этих государства между собой, — это признание очевидного факта: эстонской государственности в качестве Эстонской ССР — части Советского Союза. В противном случае, налицо историческая яма «небытия» длиной в 54 года.

С другой стороны, настаивая на том, что в годы Второй мировой войны существовала некая «другая Эстония», которая и была «оккупирована» Советским Союзом, нынешняя эстонская элита определяет себя, свою страну и свой народ в число пособников Гитлера, союзников Третьего рейха. Такие государства по Уставу ООН называются «вражескими государствами». Это международно-правовой термин.

Нравится эстонцам такое правительство, которое относит их к данной категории, — пожалуйста. Но наше правительство должно с такими политиками вести соответствующий разговор. Вернее, лучше вообще воздерживаться от разговоров с ними без особой надобности.

Вот посоветовали президенту России принять Керсти Кальюлайд в Москве несколько месяцев тому назад, а теперь каждое её новое-старое антироссийское высказывание, каждое её действие в этом духе побуждают вспомнить о бесполезности того разговора. Более того, — о той вредоносной форе, которую Москва этими переговорами дала Таллину», — отметил Михаил Демурин.