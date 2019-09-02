Киев, , 12:39 — REGNUM В Станице Луганской (Луганская область) украинская сторона начинает строительство моста. Об этом 2 сентября на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительными органами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим, приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что Луганск демонтировал военный блокпост у разрушенного моста.

«Есть небольшие победы, достижения. Наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской демонтировали блокпост», — заявил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Международный комитет Красного Креста (МККК) выделил 60 млн евро на ремонт пешеходного моста в Станице Луганской (расположенного вблизи линии разграничения и контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ)). До этого у Станицы Луганской противоборствующие стороны развели войска.