Смоленск, , 12:33 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский не продлил трудовые отношения со своими заместителями Анной Кожуриной и Русланом Черных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области. Причиной увольнения вице-губернаторов стала угроза срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве чиновников.

Как прокомментировали в администрации региона, Анна Кожурина, которая курировала вопросы развития физической культуры и спорта, уволена в связи с «отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также с затягиванием сроков проведения необходимых для этого административных процедур».

Данная ситуация может в итоге, отметили в администрации региона, повлечь срыв исполнения основных показателей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» в рамках национального проекта «Демография», и сокращение федерального финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава региона неоднократно предупреждал об ответственности чиновников за исполнение национальных проектов. В частности, с 1 марта 2019 года служебные контракты с вице-губернаторами и руководителями органов исполнительной власти заключаются сроком на шесть месяцев, а не на год, как это было ранее.