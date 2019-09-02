Киев, 2 сентября 2019, 12:23 — REGNUM Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины проведет «большой разговор» с представителями компаний угольной отрасли относительно защиты окружающей среды. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Министр также пообещал ввести «эффективную иерархию отношения с отходами».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2019 года правительство Украины внесло изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, в частности, перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций. Напомним, в 2017 году кабмин утвердил Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок (всего около 200). Он предусматривал внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт