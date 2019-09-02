Киев, , 12:23 — REGNUM Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины проведет «большой разговор» с представителями компаний угольной отрасли относительно защиты окружающей среды. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Будет ревизия решений двух предыдущих министерств (министерств экологии и энергетики — ред.). Будет ревизия по угольной генерации, будет большой разговор… Как показывает теория, как раз экологические налоги, налоги на выбросы являются самыми эффективными. Эта политика будет активно реализовываться и нарабатываться… По экологическим позициям будут красные линии. По этим красным линиям энергетика не сможет (работать — ред.), потому что мы живем и в энергетике, и в экологии», — сказал Оржель.

Министр также пообещал ввести «эффективную иерархию отношения с отходами».

«Экология ни в коей мере не является низшим приоритетом… Мы будем заниматься вопросами отходов, мы будем вводить эффективную иерархию отношения с отходами… Мы делаем захоронения как самый неэффективный и экологически вредный вид работы с отходами», — рассказал Оржель.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2019 года правительство Украины внесло изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, в частности, перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций. Напомним, в 2017 году кабмин утвердил Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок (всего около 200). Он предусматривал внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт