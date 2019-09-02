Джакарта, , 12:16 — REGNUM Помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии Дэвид Стилуэлл заявил, что Восточная Азия и Тихий океан являются очень важными регионами для Соединенных Штатов, сообщает информационное агентство Antara.

«Это мой третий визит в регион. Это показывает, что Восточная Азия и Тихий океан важны для США», — заявил Дэвид Стилуэлл в Джакарте.

«Я хочу обратиться к большему количеству партнеров в регионе, а также объяснить цели и политику США», — объяснил он.

По его словам, Восточная Азия имеет большой потенциал для экономического роста.

«Моя цель здесь не только экономика, но я здесь для того, чтобы обсудить общие ценности и идеи», — отметил Дэвид Стилуэлл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл отправился в Индонезию с трехдневным визитом для встречи с рядом высокопоставленных чиновников.

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