Занзибар, Танзания, , 12:05 — REGNUM Президент Занзибара Мухаммед Али Шейн открыл 50-й саммит Африканской парламентской ассоциации Содружества наций. Об этом передает газета Nipashe.

В саммите примут участие представители более 18 африканских стран, среди них — Нигерия, Уганда, Замбия, Гана, Малави, Камерун, ЮАР.

Мероприятие продлится в течение пяти дней, заявил спикер палаты представителей парламента Занзибара Зубейр Али Маулид, отметив, что проведение саммита — огромный шанс для жителей материковой и островных частей Танзании проявить себя в различных областях. Среди них — туризм, бизнес, дипломатия, инвестиции.

На саммит прибудет более 400 спикеров, заместителей спикеров и парламентариев из различных стран Африки. Занзибар — автономия в составе Танзании со своим законодательством, президентом и парламентом.