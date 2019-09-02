Магас, , 11:54 — REGNUM Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил конкурс «Ингушетия. Курс на обновление». Он нацелен на подбор управленческих кадров. Конкурс будет проводиться при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе руководителя республики.

По словам Калиматова, о том, что Ингушетия испытывает нехватку квалифицированных управленцев, он понял сразу, как только был назначен на должность врио главы субъекта. Это может быть причиной недостаточных результатов в социально-экономическом развитии региона, а также станет тормозом при реализации на территории Ингушетии национальных проектов, считает ингушский лидер.

«Если мы говорим о курсе на обновление, то в первую очередь нужно начинать с обновления кадрового состава руководителей. Мы будем давать дорогу молодым людям», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Махмуд-Али Калиматов был назначен врио главы Ингушетии 26 июня. Его предшественник Юнус-Бек Евкуров подал прошение об отставке и перешел на работу в Минобороны РФ. За последнее время в Ингушетии был отправлен в отставку ряд чиновников из правительства и муниципалитетов.

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