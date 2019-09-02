Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Об этом говорится 2 сентября в заявлении премьер-министра на официальной странице в Facebook.

Мамука Бахтадзе Gov.ge

Он отметил, что его стратегическая задача на посту премьер-министра состояла в том, чтобы создать и внедрить стратегические рамки развития страны, которые обеспечат достижение государственных целей

«Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе», — заявил в своем сообщении премьер-министр. Бахтадзе добавил, что в 15:00 по местному времени (14:00 мск) он встретится с представителями СМИ и ответит на все вопросы.

Напомним, 2 сентября грузинские СМИ сообщили, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе планирует выступить с заявлением о своей отставке. По данным телеканала «Привели», решение об отставке главы правительства было принято в рамках закрытого правительственного совещания с участием секретариата партии «Грузинская мечта» 1 сентября.