Киев, , 11:52 — REGNUM В Польше представители украинского правительства и США обсудил вопросы энергетики, в частности анбандлинг компании «Нафтогаз Украины» и подписание транзитного договора с Россией. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Для нас приоритетом является анбандлинг «Нафтогаза», подписание договора на транзит газа… В эти дни мы отрабатываем лучшую модель. Об этом мы говорили с нашими американскими партнерами. Нам нужна максимально быстрая сертификация», — сказал Оржель.

По его словам, транзитный договор с Россией может подписать независимая компания-оператор газотранспортной системы Украины.

«Нам нужно выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной. Думаю, мы выберем самый оптимальный вариант. Мы дополнительно вам об этом сообщим», — добавил Оржель.

Как сообщалось, 5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что газовые переговоры с Россией по транзиту газа после 2019 года пройдут после назначения нового украинского правительства.