Киев, 2 сентября 2019, 11:52 — REGNUM В Польше представители украинского правительства и США обсудил вопросы энергетики, в частности анбандлинг компании «Нафтогаз Украины» и подписание транзитного договора с Россией. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
По его словам, транзитный договор с Россией может подписать независимая компания-оператор газотранспортной системы Украины.
Как сообщалось, 5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что газовые переговоры с Россией по транзиту газа после 2019 года пройдут после назначения нового украинского правительства.