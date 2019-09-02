Варшава, , 11:44 — REGNUM

Уроки Второй мировой войны не выучили прежде всего руководители польского государства, включая и самого Анджея Дуду, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 2 сентября, комментируя высказывания президента Польши.

Как сообщалось ранее, Анджей Дуда заявил, что мир, по его мнению, не вынес достаточно уроков из Второй мировой войны. В мире продолжают происходить серьезные преступления, включая геноцид и этнические чистки, сказал президент Польши.

«Первые, кто не помнит уроков Второй мировой войны — это руководители современной Польши, включая и самого Анджея Дуду.

Так же, как в 1920-е и 1930-е, они ставят во главу угла своей политики ненависть к России, так же препятствуют взаимопониманию и нормальным отношениям сотрудничества между Западной Европой и Россией, так же пытаются сколотить западный альянс против нашей страны.

Так же, как накануне Второй мировой войны, они пытаются настроить Германию против России, а когда это не получается, задирают саму Германию.

Так же, как это было после Второй мировой войны, политические силы, взявшие власть в Польше в 1990-е, не чувствуют себя способными удержать эту власть сами, опираются на иностранную поддержку, на присутствие иностранных войск.

Так же, как в 1920-е они надругались над памятью уничтоженных ими пленных красноармейцев, они сегодня делают в десять раз худшее: пытаются надругаться над памятью о советских солдатах, погибших в боях за освобождение Польши и всей Европы от нацистского порабощения.

Одним словом, никакая «историческая правда» не вылечит ненависть определённой части поляков к России и русским, их историческую спесь.

Но есть и другие, нормальные, поляки — пусть они сегодня и в меньшинстве. На них и надежда. Если смогут перебороть сегодняшнюю темную волну в польской политике, может быть, вырулят на путь действительно самостоятельной жизни. Если нет, то так или иначе история преподаст Польше новый урок», — отметил Михаил Демурин.