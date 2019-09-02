Бангкок, , 11:48 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Королевства Таиланда Прают Чон-Оча. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей двух стран состоялась сегодня, 2 сентября в офисе премьер-министра Таиланда в Бангкоке.

Известно, в рамках встречи на высшем уровне Мун Чжэ Ин и Прают Чон-Оча приняли решение объединить усилия для развития дружеских отношений, расширения обмена кадрами, а также информацией об отраслях, таких как робототехника, автомобили будущего и биотехнологии.

Также представители Южной Кореи и Таиланда подписали соглашение об общей безопасности военной информации (GSOMIA).

На сегодняшний день Южная Корея обменивается разведданными с 21 страной, включая США, Канаду, Францию, Россию и Таиланд.