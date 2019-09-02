Чита, , 11:43 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, известный своим трепетным отношением к социальным проблемам региона и непримиримостью с чиновничьей халатностью и некомпетентностью, вновь «прошёлся» катком по региональному правительству, призвав его «жить в раю». Как сообщает ИА «Чита.ру», сегодня, 2 сентября, в ходе проведения заседания правительства, глава региона весьма своеобразными словами призвал министров улучшать атмосферу совещаний.

«Я тщательно ищу, чем бы положительным разбавить нашу работу. Но соотношение того, что что-то делается в пропорции с тем, что не делается, не позволяет изменить дух и характер наших совещаний. Зачем нам в таком негативе жить? Делайте выводы, изменяйте свою работу. Живите в Раю. Живите в хорошем состоянии духа, чтобы всё было сделано», — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, бывший первый заместителеь министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкальского края осенью 2018 года, после скоропостижной добровольной отставки Натальи Ждановой, руководившей краем около двух лет.

В апреле 2019 года, раздосадованный пробуксовкой региона в реализации нацпроектов, Осипов прошёлся критикой почти по каждому министру, заявив: «мы сейчас с вами находимся глубоко ниже уровня земли, а должны бы уже подниматься на пятую или седьмую ступеньку».

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