Москва, , 11:37 — REGNUM Ситуация вокруг RT France и Sputnik во Франции не является оптимистичной и достойна критики. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Он отметил, что корреспонденты RT France и Sputnik по-прежнему лишены аккредитации в Елисейском дворце. Лавров добавил, что напоминал об этой проблеме во время визита президента РФ Владимира Путина во Францию и отдельно беседовал с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Подобное отношение к журналистам противоречит цивилизованным нормам и договорённостям, которые не раз принимались в рамках международных организаций, подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года французское правительство, провозгласив RT France и Sputnik «органами пропаганды», лишило эти СМИ права доступа на мероприятия в Елисейский дворец.

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