Цхинвал, , 11:25 — REGNUM Пребывание на посту президента Грузии плохо отразилось на способности бывшего французского дипломата ныне президента Грузии Саломе Зурабишвили адекватно оценивать существующие реалии, передает слова начальника информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрия Вазагова газета «Южная Осетия».

Саломе Зурабишвили © ИА REGNUM

«Возможно, по этой причине она один за другим допускает серьезные промахи, которые бумерангом бьют по Грузии, отражаясь на ее и так незавидном положении», — говорит Вазагов. По мнению эксперта, высказывание Зурабишвили в интервью Euronews об условиях восстановления дипотношений между Москвой и Тбилиси выглядит абсурдным, так как Россия не зависит от Грузии, грузинские же власти без российского рынка не смогут развивать экономику и улучшить благосостояние населения. Учитывая убийства российских миротворцев в 2008 году, поддержку грузинской стороной террористических антироссийских организаций, отметил Вазагов, президенту Грузии следовало бы принести извинения за заявления и преступления предшественников.

Вазагов также напомнил о заявленном Зурабишвили в день признания независимости Южной Осетии и Абхазии намерении мирным путем вернуть республики. По мнению представителя администрации президента ситуация, сложившаяся на границе в районе села Уиста (Цнелис), показывает, какие пути возвращения республик имеет ввиду Тбилиси. Эксперт отмечает, что глава республики является верховным главнокомандующим, следовательно, Зурабишвили несет прямую ответственность за действия грузинских силовиков у села Уиста.

Вазагов заявляет, что Южной Осетии необходимо усиливать информационную работу на европейском направлении с тем, чтобы оказать противодействие грузинским властям в распространении дезинформации об истории и современном состоянии грузино-осетинских отношений.

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