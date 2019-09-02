Москва, , 11:23 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов назвал сражение на Халхин-Голе прологом Второй мировой войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе российского посольства, об этом он заявил в своём поздравлении гражданам Монголии и России.

По его словам, пятимесячные ожесточённые бои с японскими агрессорами не забыты ни в России, ни в Монголии.

«Безоговорочная победа сыграла большую роль в судьбе наших народов. Она дала возможность Советскому Союзу избежать войны на два фронта и сосредоточить все силы для отпора гитлеровской Германии и ее союзникам в Европе, а победа над нацизмом и его сателлитами позволила отстоять на Ялтинской конференции меры по обеспечению международного признания МНР», — отметил он.

Он добавил, что сохранить территориальную целостность Монголии удалось лишь благодаря огромному напряжению сил, мужеству и героизму советских и монгольских войск. Празднование юбилея, по его словам, является данью уважения героям двух стран и народов, их боевому братству и подвигам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа на реке Халхин‑Гол имела большое военно‑политическое значение. По его словам, она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году.

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