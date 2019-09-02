Вена, , 11:22 — REGNUM Вскрылась информация о сотнях серьезных инцидентов в 80 приютах для беженцев в австрийском Тироле. Потрясает не только количество, но и то, что эти факты тирольская социальная служба попыталась скрыть, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на инсайдера.

В анализе потребностей на 2020−2021 год социальная служба упоминает о 609 инцидентах, случившихся в первые семь месяцев 2019 года. Среди них 235 конфликтов, повлекших вызов «служб с синими мигалками» (полиция, пожарная и спасательные службы) и 186 инцидентов с физическим насилием, в том числе нападения на сотрудников безопасности приютов. Из текста следует, что 110 человек были изгнаны из приютов с запретом дальнейшего их посещения.

Кроме того, в аналитической записке утверждается, что конфликтный потенциал растет. Увеличивается и число инцидентов, связанных с употреблением наркотиков и алкоголя. В настоящее время в тирольских приютах содержатся 33 человека с психическими расстройствами и 66 «с анормальным поведением». Социальная служба требует круглосуточной охраны помещений профессионалами в сфере безопасности.

«Эти цифры — громкий крик о помощи со стороны сотрудников», — комментирует анонимный инсайдер из социальной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, последний громкий инцидент в приюте, о котором сообщала австрийская пресса, произошел в ночь на 28 августа. Прибывшая по вызову полиция тяжело ранила вооруженного мигранта из Афганистана.

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