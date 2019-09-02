Ереван, , 11:10 — REGNUM Врачи из гуманитарной миссии Армении в Сирии оказали помощь 4870 людям. Об этом 2 сентября написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, армянские врачи оказали помощь 394 пострадавшим, чьи травмы потребовали хирургического вмешательства. Миссия Армении в Сирии состоит из саперов, врачей и специалистов в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Никол Пашинян заявил, что армянские саперы провели в Сирии работу на площади 48,9 тыс. кв. метров. Группа специалистов из Армении прибыла в Алеппо 8 февраля 2019 года.

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