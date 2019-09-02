Джакарта, , 11:00 — REGNUM Помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии Дэвид Стилуэлл отправился в Индонезию для встречи с рядом высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить различные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает информационное агентство Antara.

«Это мой первый визит в Индонезию. Я планирую встретиться с рядом высокопоставленных чиновников из правительства Индонезии, и я хочу услышать их мысли и мнения», — заявил Дэвид Стилвелл в Джакарте 1 сентября.

«Индонезия важна для нас. Наши отношения с Индонезией и регионом являются взаимовыгодными. Поскольку это мой первый визит, я хочу сначала выслушать правительство Индонезии», — добавил Дэвид Стилуэлл, которые пробудет в стране до 3 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что Джакарта должна использовать торговую войну между Китаем и США для продажи товаров по более низкой цене.

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