Киев, , 10:53 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, в парламенте Украины проходит заседание комитета Верховной рады по вопросам правовой политики. Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в Конституцию Украины, в частности, снятие депутатской неприкосновенности и сокращение количества народных депутатов до 300 человек.

В свою очередь депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко предложил парламенту снять неприкосновенность одновременно и с депутатов, и с президента, и с судей.

«Нужно унифицировать эту норму и остановиться на статьях 3 и 24 Конституции, по которым перед законом все равны. Нужно снять неприкосновенность одновременно унифицировав неприкосновенность президента, судей и народных депутатов», — сказал Нимченко 2 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

Он сравнил законопроек №7203 об отмене депутатской неприкосновенности с «дикторскими законами» четвертого президента Украины Виктора Януковича, которые Рада приняла 16 января 2014 года.

«Этот законопроект нельзя принимать, он будет признан неконституционным, поскольку нарушены процедуры. Это даже не правовой нигилизм. За подобный законопроект в 2016 году людей привлекали к уголовной ответственности. Почитайте, за что привлекли Калетника (экс-первого замглавы Верховной рады Игорь Калетник — ред.)? Ему вменили злоупотребление положением. Мы не исключаем, что тоже самое имеет место и здесь. Мы видим какие пробелы допущены по процедурам на прошлом заседании Верховного совета, который принимал решение без проекта постановления», — напомнил Нимченко.

При этом депутат предложил сначала провести перепись населения Украины, а уже потом сокращать количество депутатов Рады.

«На сегодняшний день нет оснований говорить об этом (о сокращении численности депутатов Рады — ред.). Это единственный представительский законодательный орган, он представляет население, граждан, избирателей. К сожалению, мы живем в такой стране, где мы не знаем, сколько же нас обитает. Первой нужно провести перепись, а потом определяться и выводить пропорцию», — добавил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За законопроект проголосовали 363 депутата. В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия парламента их нельзя привлечь к уголовной ответственности. Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.

Напомним, 30 августа генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против экс-первого замглавы Верховной Рады Игоря Калетника, который проходил в качестве подозреваемого по делу о «диктаторских законах 16 января».

16 января 2014 года Рада приняла так называемые «диктаторские законы Януковича». Принятие этих законов дало новый толчок для протестов на евромайдане. После чего девять из 12 принятых актов (11 законов и одно постановление) были отменены парламентом. Их назвали негуманными, драконовскими и такими, которые превращают государство в полицейскую диктатуру. Среди принятых был закон 723-VII О внесении изменений в регламент Верховной Рады, который отменял депутатскую неприкосновенность и позволял ГПУ привлекать депутатов к уголовной ответственности без согласования с парламентом.