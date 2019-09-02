Киев, 2 сентября 2019, 10:53 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, в парламенте Украины проходит заседание комитета Верховной рады по вопросам правовой политики. Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в Конституцию Украины, в частности, снятие депутатской неприкосновенности и сокращение количества народных депутатов до 300 человек.
В свою очередь депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко предложил парламенту снять неприкосновенность одновременно и с депутатов, и с президента, и с судей.
Он сравнил законопроек №7203 об отмене депутатской неприкосновенности с «дикторскими законами» четвертого президента Украины Виктора Януковича, которые Рада приняла 16 января 2014 года.
При этом депутат предложил сначала провести перепись населения Украины, а уже потом сокращать количество депутатов Рады.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За законопроект проголосовали 363 депутата. В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия парламента их нельзя привлечь к уголовной ответственности. Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.
Напомним, 30 августа генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против экс-первого замглавы Верховной Рады Игоря Калетника, который проходил в качестве подозреваемого по делу о «диктаторских законах 16 января».
16 января 2014 года Рада приняла так называемые «диктаторские законы Януковича». Принятие этих законов дало новый толчок для протестов на евромайдане. После чего девять из 12 принятых актов (11 законов и одно постановление) были отменены парламентом. Их назвали негуманными, драконовскими и такими, которые превращают государство в полицейскую диктатуру. Среди принятых был закон 723-VII О внесении изменений в регламент Верховной Рады, который отменял депутатскую неприкосновенность и позволял ГПУ привлекать депутатов к уголовной ответственности без согласования с парламентом.