Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал усилить роль казахского языка как государственного, сообщили 2 сентября в пресс-службе главы государства.

«Придет время, чтобы он стал языком межнационального общения», — заявил казахстанский лидер. Он напомнил, что язык является инструментом в большой политике.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу во время совместного заседания палат парламента. Одной из тем выступления стало развитие многопартийной системы в республике.

Читайте также: Спикером Сената Казахстана переизбрана Дарига Назарбаева