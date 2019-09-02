Львов, Украина, 2 сентября 2019, 11:11 — REGNUM Экс-депутат Рады Ирина Фарион нашла девять ошибок в сообщении министра образования Украины Анны Новосад. Об этом она написала 1 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Фарион сравнила министра образования Украины с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым, который очень плохо знал украинский язык.
Она посоветовала Анне Новосад пройти курсы повышения грамотности и пообещала разобрать ошибки министра со студентами «Львовской политехники».
Как сообщал телеканал «ИнТБ», ранее Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «либо рабами, либо оккупантами».
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