Иркутск, , 10:41 — REGNUM Несмотря на поручение президента России Владимира Путина как можно скорее восстановить жильё и необходимую инфраструктуру в пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области, проблема, очевидно, решается недостаточно быстро. Иначе чем объяснить недавний митинг предпринимателей Тулуна — одного и наиболее пострадавших городов Приангарья, заявивших, что не видят помощи от местных властей и до сих пор не получили каких-либо компенсаций за потерянный бизнес, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Люди, потерявшие кров и деньги, собрались возле администрации города в надежде новой встречи с главой государства, пишут жители Иркутской области в социальных сетях.

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Напомним, наводнение в области началось с 26 июля после продолжительных дождей. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Ранее прокуратура извещала о том, что восстановлению не подлежат пять тысяч жилых помещений. Десяткам тысяч домов требуется ремонт. Но власти Иркутской области известили накануне, что из более двух тысяч заявлений граждан о необходимости капитального ремонта решения приняты только по 400.

В конце августа 2019 года власти Приангарья отмечали, что общее число новосёлов, получивших жильё после наводнения, составляет 90 семей.

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Напомним, свой первый визит Иркутскую область Владимир Путин совершил ещё 29 июня. В ходе совещания в Братске он дал ряд поручений. Одно из основных звучало так: «Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах: здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок‑то ещё не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать всё, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. И вообще предусмотреть все возможные варианты событий».

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