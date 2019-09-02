Москва, , 10:37 — REGNUM Чечня за последнее время достигла значительных успехов в экономике. По многим показателям республика демонстрирует уверенный рост. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево 31 августа доложил глава региона Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он привел главе государства следующие данные: увеличение роста инвестиций в основной капитал составило 127%, валовый региональный продукт по итогам 2018 года превысил 197 млрд рублей, на стадии реализации находятся 628 объектов общей стоимостью 228 млрд рублей, безработица снижена до 8%.

Кроме того, по словам Кадырова, в республике за счет реализации инвестиционных проектов будет создано около 20 тыс. рабочих мест. Что касается национальных проектов, то в их рамках ведется строительство и реконструкция более 100 объектов, почти 30 из них уже практически завершены. По зарплатам в рамках выполнения майских указов президента Чечня также находится в лидерах.

«Вы знаете, как к нам относится Западная Европа, европейские государства, но все-таки благодаря Вашей поддержке мы не снижаем темпы», — отметил чеченский лидер.