Москва, , 10:36 — REGNUM Недовольные воплощением в жизнь крупных проектов были всегда. Так ответил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на критику вице-премьера России Юрия Борисова в адрес строителей космодрома «Восточный».

"А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал Рогозин в своём Twitter, общаясь с подписчиками в комментариях к записи о строительстве.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что 2 сентября на строительстве второй очереди космодрома запланирована заливка 1,5 тыс. кубометров бетона.

https://twitter.com/Rogozin/status/1168393444261322752

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борисов заявл о фактическом срыве строительства первой очереди космодрома в Приамурье. Он предположил, что к стройке могут подключить строительные активы Минобороны.

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